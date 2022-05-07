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Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı gerçekleştirildi.

Göksel Yıldırım   | 07.05.2022
Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı

Ankara

SSB Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren Mete tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda Mete tabancalarından teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine ateş gücü yüksek tabancalar teslim ediliyor. Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, özgün yerli tabancaların teslimatlarını partiler halinde yapıyor.

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