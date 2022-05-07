Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,703.50
BTC/USDT
36,076.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü.

Özgür Alantor   | 07.05.2022
Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İlçeye bağlı Güllüce köyü, Beşören köyü Aşağıkışla Mahallesi ve Topçu köyü Hocaustaoğlu Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla menfezlerden yapılan geçici köprülerde, Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesindeki artış sonucu zarar oluştu.

Köprülerdeki hasar nedeniyle köy ve mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

Güllüce Köyü Muhtarı Erol Turan, AA muhabirine, çayda şu an için taşkın riski bulunmadığını, geçici köprülerde çalışma başlaması için su seviyesinin normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1743 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Benzer haberler

Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

Kastamonu'da sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

Aliyev'den imzalı fotoğraf isteyen öğrenciler Azerbaycan'da ağırlandı

Kastamonu'da çeltik üreticilerinin ekim mesaisi başladı

Kastamonu'da çeltik üreticilerinin ekim mesaisi başladı
Annesi doğumda ölen ebe, 44 yıldır başkalarının aynı acıyı yaşamaması için çalışıyor

Annesi doğumda ölen ebe, 44 yıldır başkalarının aynı acıyı yaşamaması için çalışıyor
Kastamonu'da 'Siber Vatan' ile siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek

Kastamonu'da 'Siber Vatan' ile siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek