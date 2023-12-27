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Güngören'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İbrahim Halil Aktürk  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Güngören'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.


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