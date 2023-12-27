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MİT, terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde sorumlusu Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ferdi Türkten  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
MİT, terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde sorumlusu Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.


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