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Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Günay Nuh, Talha Koca, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece düştüğü Erzurum'da, yol, kaldırım ve şadırvanlar buz tuttu.

Park halindeki araçların camları buzla kaplanırken bazı vatandaşlar da araçlarını üzerine örttüğü battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kars

Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayının büyük bir bölümü buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde karın ardından temizleme çalışmaları başladı.

İlçe merkezindeki caddelerde biriken kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına 2 dereceye düştüğü kentte buzlanma oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını örtüyle soğuklardan korumaya çalıştı.

52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1008 mahalle yolunun 960'ı ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı olan 48 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyü ile Ardahan'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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