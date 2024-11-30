Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,676.60
BTC/USDT
96,580.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Oğulcan Bölükbaşı  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Balikesir

GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek ile Adalar hattında olumsuz hava şartları sebebiyle bazı planlı seferler yapılamayacak.

Narlı-Adalar hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.15, Marmara'dan 11.30 ve 17.30, Avşa'dan 06.00, 13.00 ve 17.00, Ekinlik'ten 16.30, Erdek-Adalar hattında Marmara'dan 06.45, 16.00, 21.30, Balıklı'dan 07.45,12.00, 18.00, 20.30, Erdek'ten ise 11.00 ve 19.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki deprem konutu çalışmalarını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
TRT World Forum'da yapay zekanın politika ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı

Benzer haberler

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu

"Mideme dinleme cihazı yerleştirdi" dediği eşini alıkoyan kocaya verilen hapis cezası bozuldu

Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı

Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı
Kuzey Ege'de lodos etkili oldu

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu
Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet