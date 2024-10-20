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Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sinan Uçar  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Sinan Uçar - AA

Gümüşhane

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Kürtün ilçesi ile Özkürtün beldesinin tepe ve dağlık alanları, beyaza büründü.

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