Dolar
28.93
Euro
31.79
Altın
2,019.14
ETH/USDT
2,207.80
BTC/USDT
41,626.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan, Hakan Burak Altunöz  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir"

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 şiddetindeki depremde ilk etapta olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Deprem, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan depremle ilgili sorumlu yayıncılık çağrısı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Iğdır ve Ağrı'da bazı köy ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kudüs cephesi, Filistin cephesi dün hiç yalnız kalmadı, bugün de yarın da yalnız kalmayacaktır

Benzer haberler

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Dokuz Eylül Üniversitesi, 2 bin gönüllüsüyle deprem bölgesinden elini çekmiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
IFC'den deprem bölgesindeki küçük işletmelere 530 milyon dolarlık finansal katkı

IFC'den deprem bölgesindeki küçük işletmelere 530 milyon dolarlık finansal katkı
Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı

Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet