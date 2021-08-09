Euro
10.16
Dolar
8.64
BIST 100
1,435.72
Altın
1,737.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda mahsur kalan biri çocuk 6 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.
logo
Gündem

Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü Hizbullah üyesi Zafer D. tutuklandı.

Uğur İslamoğlu   | 09.08.2021
Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizbullah'ın faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 7 Ağustos'ta Avcılar'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Zafer D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görenlerin yüzde 95'i aşısız ya da aşısı eksiklerden oluşuyor
TURKOVAC aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı
Dünya genelinde 4 milyar 460 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı

Gri kategoride aranan terör örgütü Hizbullah üyesi yakalandı