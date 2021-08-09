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Gündem

Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Sinop Valiliğince yarın kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 09.08.2021
Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülen yağışın, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar bölgede etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.




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