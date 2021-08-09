Bazı illerde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Erzurum, Kars ve Kayseri'de sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Ordu'da sağanağın ardından küçük çaplı heyelanlar meydana geldi, bazı binaların bodrum katlarını su bastı.
Ankara
Erzurum ve Kars'ta sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.
İlçede şiddetli rüzgar yüzünden İğdeli Mahallesi'ndeki Küme Evler Camisi'nin ahşap minaresi bahçeye düşerek parçalandı.
Minare düştüğü esnada çevrede kimsenin bulunmaması sebebiyle şans eseri kimse yaralanmadı.
Mahalle sakinlerinden Metin Kaya, "Camiye en yakın konumda ben yaşıyorum. Sağanak ve rüzgar sebebiyle 30 yıllık ahşap minare afete dayanamadı, gözümüzün önünde devrildi. Ne mutlu ki can kaybı yok, Allaha şükür." dedi.
Aynı mahallede rüzgar sebebiyle bazı evlerin çatılarında küçük çaplı hasar oluştu.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların iş yerlerine sığındığı ilçede, yağmur sonrası çiçeklerin üstünde kalan damlacıkları güzel görüntü oluşturdu.
Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmurun gün içinde şiddetini artırması nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikmesi sonucu yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Sağanak dolayısıyla ilçelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan toprak birikintisinin sürüklenmesi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptığı çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Altınordu ilçesinde bazı binaların bodrum katlarını su bastı.
Kabadüz ilçesinde de biriken su nedeniyle araçlar yolda kaldı. Araçlar, belediye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Fatsa ilçesinde ağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi, Yassıbahçe Mahallesi'ndeki menfez köprüde hasar oluştu.
İl genelinde belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, yerini yağışa bıraktı.
Aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.
Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.
Sıcaklığın 21 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.