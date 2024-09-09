Dolar
34.05
Euro
37.57
Altın
2,496.83
ETH/USDT
2,292.80
BTC/USDT
55,350.00
BIST 100
9,699.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşılan yerde Jandarma ekipleri yeniden inceleme yapıyor.
logo
Gündem

Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, Google kullanıcılarının yorumları üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildiğini açıkladı.

Gökhan Yılmaz  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

İstanbul

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa havalimanları arasında Google kullanıcılarının yaptığı yorumlar üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Havalimanı 100 binden fazla Google yorumuna göre 4,4 puanla ilk sırada yer aldı.

Beğeni sırasına göre İstanbul Havalimanı'nı Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları takip etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Sosyal medya konusunda inisiyatif almamız küresel medya düzenine katkı sağlama amacı içeriyor
Ada sakinleri "azmanbüs"lerin kaldırılması için dilekçe verdi
MSB, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

Benzer haberler

Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 8 ayda 81 milyona yakın yolcuya hizmet verdi

İstanbul Havalimanı'nda yaz tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Büyük Taarruz'un izleri İGA'nın "Zafer Yolu" projesiyle yeniden canlanıyor

Büyük Taarruz'un izleri İGA'nın "Zafer Yolu" projesiyle yeniden canlanıyor
İstanbul Havalimanı'nda erişimin olmadığı alanlar profesyonel tırmanışçılara emanet

İstanbul Havalimanı'nda erişimin olmadığı alanlar profesyonel tırmanışçılara emanet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet