MSB, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fotoğrafın, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çekildiği belirtilerek, "Her şartta mücadele" ifadesi kullanıldı.
Fotoğrafta, operasyon kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara Mehmetçik tarafından arama tarama yapıldığı anlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.