Giresun'da ilk Togg sahibine teslim edildi
Giresun
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Giresun'un Bulancak ilçesinde iş insanına teslim edildi.
Giresun'a şahsa teslim edilen ilk Togg olma özelliği taşıyan aracın anahtarı sahibi Muhammet Mercan'a Samsun'da verildi.
Aracıyla Giresun'a gelen Mercan, gazetecilere, Togg'a sahip olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Mercan ve ailesi, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.