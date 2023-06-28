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Giresun'da ilk Togg sahibine teslim edildi

Sinan Yıldız  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Giresun'da ilk Togg sahibine teslim edildi

Giresun

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Giresun'un Bulancak ilçesinde iş insanına teslim edildi.

Giresun'a şahsa teslim edilen ilk Togg olma özelliği taşıyan aracın anahtarı sahibi Muhammet Mercan'a Samsun'da verildi.

Aracıyla Giresun'a gelen Mercan, gazetecilere, Togg'a sahip olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mercan ve ailesi, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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