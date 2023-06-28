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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da taksici esnafıyla bayramlaştı

Sinan Özmüş  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da taksici esnafıyla bayramlaştı

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da taksici esnafını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Antalya'ya gelen Ersoy, bayramın ilk günü Serik ilçesine bağlı Belek Turizm merkezindeki taksici esnafıyla bayramlaştı.

Ersoy, esnafın sorun ve taleplerini de dinledi.


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