Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile güven artırıcı adımların devamlılığını görüştü

Mümin Altaş  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile güven artırıcı adımların devamlılığını görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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