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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye 1742 ton insani yardım malzemesi gönderilecek

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt kurumlarınca hazırlanan 1742 ton insani yardım malzemesi, Mersin’den yola çıkacak gemiyle Gazze’ye ulaştırılacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Gazze'ye 1742 ton insani yardım malzemesi gönderilecek Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

İHH ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, limanda düzenlenen programda, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım ve katliamın devam ettiğini dile getirdi.

Dünyanın Gazze'de yapılan soykırımı izlemekle kaldığını ifade eden Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin en başından beri Gazze'nin yanında olduğunu söyledi.

Gazze için mücadeleye devam edeceklerine dikkati çeken Kıratlı, şöyle konuştu:

"Filistin, Gazze meselesi sadece Müslümanların değil, dünyadaki yaşayan bütün insanların vicdani meselesidir. Bugün görüyoruz, batıda da doğuda da dünyanın her bir noktasında Filistin'de yaşanan soykırıma destek mitingleri yürüyüşleri yapılıyor. Bugün Gazze kasabı Netanyahu'yu ABD Senatosu'nda alkışlarla karşılayanları bu dünya, millet unutmayacak."

Türkiye'nin hukuki yollardan hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Kıratlı, Gazze'nin her zaman yanında olacaklarına söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de Gazze'deki zulmün bir an önce bitirilmesinin önemli olduğuna değindi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bugün herkesin Gazze için elinden geleni yapmak zorunda olduğunu belirterek, oradaki savaşı durdurmanın önem arz ettiğini vurguladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın da Gazze'ye yardım etmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şu gördüğünüz gemi dünyadaki Müslüman halkların dayanışma örneğidir. Biz kendi aramızda bu dayanışmayı sergilediğimiz, mücadelemizi devam ettirdiğimiz, küçük şeyleri bırakıp önemli konulara eğildiğimiz sürece Allah'ın rahmetiyle kardeşlerimizi bırakmayacağız. İHH olarak Gazze'deki ofisimiz ve çalışanlarımızla canhıraş şekilde çalışıyoruz. Sıcak yemek dağıtımlarımız Birleşmiş Milletlerin koordinasyonuyla devam ediyor."

Kuveyt Hayır Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Acil Yardımlar Komisyon Başkanı Cemal El Nuri, Gazze'de yaşananları unutturmamak için bir arada olduklarını anlattı.

Gazze'de acı ve vahim durumların yaşandığına değinen Nuri, "Onların ne hissettiği anlayamayacağız ancak bizim onları hatırlamamız ve aklımızdan çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar edilen duanın ardından gemide incelemede bulundu.

Gemi hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ürdün'e hareket edecek, oradan da yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştırılacak.

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