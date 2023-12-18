Dolar
29.06
Euro
31.73
Altın
2,025.69
ETH/USDT
2,158.40
BTC/USDT
41,351.00
BIST 100
7,865.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
logo
Gündem

Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Zekeriye Şimşek  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İlçedeki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Karasu Çayı'nın siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan aldıkları numuneyi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim etti.

Analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmaması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi
Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır
Gazzeli 102 hasta ve yaralı, refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı

Benzer haberler

Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi

Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet