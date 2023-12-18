Dolar
29.06
Euro
31.73
Altın
2,025.69
ETH/USDT
2,158.40
BTC/USDT
41,351.00
BIST 100
7,865.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
logo
Gündem

Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-AB ilişkilerine dair AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Ortak Bildirimin, ikili ilişkilerde önemli bir ilk adım olacağına vurgu yaptı.

Büşranur Koca  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır

Ankara

Diplomatik kaynaklar, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların vize başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Söz konusu kaynaklar, 2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentilerinin bulunduğunu vurgularken, bazı ülkelerle halihazırda ilerlemelerin kaydedildiğini ifade etti.

Kaynaklar, AB'nin Türkiye’ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vilnius’taki AB'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısının da etkili olduğunu vurguladı.

Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağına işaret eden kaynaklar, tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda AB tarafına, başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerin dile getirildiğini aktaran kaynaklar, teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasının, bunun için de AB Komisyonu'na yetki verilmesinin beklendiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile 12 Aralık'ta yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık'ta düzenlenen AB Zirvesi Sonuçları'nın ele alındığı telefon görüşmesi yapmıştı.

Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda, AB'nin en kısa zamanda somut adımlar atmasının beklendiğini hatırlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi
Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır
Gazzeli 102 hasta ve yaralı, refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı

Benzer haberler

Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır

Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet