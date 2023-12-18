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Amasya'da kar ve sis etkili oldu

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar, Suluova ilçesinde ise sis etkili oldu.

Cihan Okur, Umut Yeşilyurt, Murat Arslan  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Amasya'da kar ve sis etkili oldu

Amasya

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından, Taşova ilçesine bağlı Tekke, Dereli ve Belevi köylerinde öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.

Yaylalarda yağışın devam ettiği ve kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.

Amasya kent merkezine de mevsimin ilk karı düştü.

Amasya'nın yüksek rakımlı köylerinden Ermiş köyünde sabah saatlerinden itibaren kar etkili oldu.

Vatandaşlardan Alpay Eftelioğlu, "Amasya merkeze bağlı Ermiş köyünde, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası görmüş olduğunuz gibi kara çevirdi. Uzun süredir kurak geçen mevsim sonrası bu yağış bizim yüzümüzü ve köylünün yüzünü güldürdü. İnşallah devam eder." diye konuştu.

Ermiş köyünde kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde ise yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Amasya-Suluova kara yolunda da araçlar kontrollü ilerledi.

Görüş mesafesinin düştüğü kavşaklarda polis ekipleri tedbir aldı.

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