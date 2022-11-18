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Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Mehmet Akif Parlak   | 18.11.2022
Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.

Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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