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Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak   | 18.11.2022
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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