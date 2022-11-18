Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.