Dolar
18.62
Euro
19.23
Altın
1,752.48
ETH/USDT
1,142.90
BTC/USDT
16,285.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gazeteci yazar Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.11.2022
Gazeteci yazar Hıncal Uluç hayatını kaybetti

İstanbul

Gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatı dolayısıyla daha önce görev yaptığı kurumlar taziye mesajı yayımladı.

Vefat haberinin ardından bazı siyasiler ve gazeteciler sosyal medyadan Uluç ile ilgili mesajlar paylaştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Basın dünyamızın duayen isimlerinden usta gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk medyasından Hıncal Uluç geçti
Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Gazeteci yazar Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Bakan Yanık: Türkiye Çocuk Araştırması, Nisan 2023 itibarıyla TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak

Benzer haberler

Türk medyasından Hıncal Uluç geçti

Türk medyasından Hıncal Uluç geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Gazeteci yazar Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Djokovic ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı

Djokovic ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni yapıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni yapıldı
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet