Gazeteci yazar Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti.
İstanbul
Gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatı dolayısıyla daha önce görev yaptığı kurumlar taziye mesajı yayımladı.
Vefat haberinin ardından bazı siyasiler ve gazeteciler sosyal medyadan Uluç ile ilgili mesajlar paylaştılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 20, 2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Basın dünyamızın duayen isimlerinden usta gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Basın dünyamızın duayen isimlerinden usta gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç’un vefatını üzüntüyle öğrendim.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 20, 2022
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.