Dolar
27.56
Euro
28.95
Altın
1,818.04
ETH/USDT
1,636.10
BTC/USDT
27,451.00
BIST 100
8,397.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı kafilesi, Slovakya’nın Trnava kentinde kamp yapacağı otele geldi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. - VTR
logo
Gündem

Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Yanardağ'a "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Zeynep Yeşildal  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi

İstanbul

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ'a "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ ve avukatları katıldı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Mütalaanın okunmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yanardağ'ın, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayımlanan programdaki açıklamalarının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi
İzmir depreminde yıkılan binanın statik raporuna yetkin olmayan mühendis imza atmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Türk silah üreticileri büyük oynuyor
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Benzer haberler

Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi

Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi

FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried hakkındaki "dolandırıcılık" davası başladı

Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan sanığa 4 yıla kadar hapis istemi

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
Trump'ın yargılandığı 2020 başkanlık seçimi davasındaki reddihakim talebi reddedildi

Trump'ın yargılandığı 2020 başkanlık seçimi davasındaki reddihakim talebi reddedildi
ABD Kongresinin önde gelen isimlerinden Bob Menendez'in başı altınlarla dertte

ABD Kongresinin önde gelen isimlerinden Bob Menendez'in başı altınlarla dertte
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet