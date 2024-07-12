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"Fransa Ulusal Günü" Ankara'da kutlandı

Fransa'nın Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
"Fransa Ulusal Günü" Ankara'da kutlandı Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un ev sahipliğinde, bu ülkenin büyükelçiliğinin bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyona, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Fransa ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Dumont, burada yaptığı konuşmada, 14 Temmuz'un tarihi olayların ve değerlerin kutlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Kutlanan bu değerlerin, eşitlik, kardeşlik ve halkın egemenliği temel ilkesiyle daha da anlam kazandığını kaydeden Dumont, bu değerlerin Fransa topraklarının çok ötesine ulaşarak gurur kaynağı haline geldiğini ve kutlamanın sadece Fransızlara değil herkese ait olduğunu belirtti.

Dumont, Türkiye-Fransa ilişkilerine değinerek, bölgesel ve küresel meselelerde samimi ve açık diyaloğun sürdürüldüğünü aktararak, bu konularda görüş alışverişinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında küresel meselelerden de bahseden Dumont, şunları kaydetti:

"Bu diyaloğun, başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere yakın çevremizde çatışmaların ve insani felaketlerin devam ettiği, küresel ısınma sorununun her zamankinden daha vahim hale geldiği ve yapay zeka gibi diğer küresel meselelerin eklendiği bir dönemde bilhassa önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu konularda görüş alışverişinde bulunmaya devam etmeliyiz ve Washington'daki NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu konuda kararlı."

Dumont, bunun yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğin derinleştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de çalışıldığını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmaya devam ettiğini ve 23 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza atıldığını ifade etti.

Resepsiyon, konuşmaların ardından yemek ikramıyla sona erdi.

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