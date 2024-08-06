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FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sivas "mahrem imamı" olarak değerlendirilen hükümlü yakalandı.

Sercan Küçükşahin  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı

Kayseri

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş memur M.U'yu yakaladı.

Örgütün Sivas "mahrem imamı" olarak değerlendiren hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı
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