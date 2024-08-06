Atık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha temiz bir çevre hedefiyle atık suların arıtıldığını, 2002'de 145 olan atık su arıtma tesisi sayısının 2023'te 1213'e yükseldiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Daha temiz, daha sağlıklı bir çevre hedefiyle atık sularımızı arıtıyoruz. Atık su arıtma hizmeti 2002'de belediye nüfusunun yüzde 35'ine verilirken, 2023'te bu oran yüzde 90,6'ya ulaştı. 2002'de 145 olan atık su arıtma tesisi sayısı 2023'te 1213'e yükseldi."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Daha temiz, daha sağlıklı bir çevre hedefiyle; atık sularımızı arıtıyoruz.🌊— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 6, 2024
📌Atık su arıtma hizmeti;
✅2002'de belediye nüfusunun %35’ine verilirken 2023'te bu oran % 90,6’ya ulaştı.
📌Atık su arıtma tesisi;
✅2002'de 145 olan tesis sayısı 2023'te 1.213’e yükseldi. pic.twitter.com/VkOgLHpLUq