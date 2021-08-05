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FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olarak aranan S.S, Ankara'nın Keçiören ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

Sertaç Bulur,Cankut Taşdan   | 05.08.2021
FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 3 yıldan bu yana firari olan FETÖ üyesinin Keçiören'de bir evde saklandığı tespit edildi.

Takibe alınan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan S.S, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında İzmir Adliyesi tarafından yakalama kararı bulunan firari FETÖ şüphelisinin 3 yıldan bu yana Keçiören bölgesinde saklandığı belirlendi.

Şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütte "ev ablalığı" ve sözde eğitim yapılanması içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı öğrenildi.

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