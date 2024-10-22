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Gündem

FETÖ'de gündem, elebaşının gömülmesi ve vasiyet dedikoduları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan çiftliğin arazisine gömülmesi beklenirken mensuplar arasında Gülen'den kalan bir yazılı vasiyetin dedikoduları yapılıyor.

Ekip  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
FETÖ'de gündem, elebaşının gömülmesi ve vasiyet dedikoduları

İstanbul

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gülen'in cenazesinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağıyla ilgili örgüt içinde patlak veren anlaşmazlıkların ardından, bazı detaylar belli olmaya başladı.

Buna göre, cenazenin perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan çiftlik kampında, Gülen'in daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülmesi bekleniyor.

Elebaşı Gülen'in cenaze namazını Suat Yıldırım'ın kıldırması öngörülüyor.

Cenazeye katılmak üzere örgütün farklı ülkelerden bazı önde gelen isimleri yola çıktı.

FETÖ elebaşının aile üyelerinin cenazeye bir arada katılarak hızla ayrışan yapıya ilişkin "birlik" mesajı vermesi ve örgütün, "Gülen'in son anları" başlığıyla bazı yazılı paylaşımlar yapması bekleniyor.

Öte yandan FETÖ elebaşı Gülen'in yazılı bir vasiyet bıraktığı da örgüt üyeleri arasında yoğun şekilde konuşuluyor.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

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