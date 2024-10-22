TRT Genel Müdürü Sobacı: Gazze'de sadece masum siviller değil basın mensupları da katlediliyor
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Gazze'de sadece masum siviller değil zorlu şartlarda dünyayı yaşananlardan haberdar etmeye çalışan basın mensuplarının da katledildiğini, şu ana kadar İsrail saldırılarında 177 gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İstanbul
Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulu TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlendi.
Açılışta konuşan ABU Başkanı da olan Zahid Sobacı, günümüzde medya sektörünün, teknolojinin de etkisiyle çok köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, "dijital dönüşüm süreci" olarak adlandırılan bu sürecin, izleyici davranışlarının tamamen değişmesi ve yapay zekanın gelişmesiyle yeni bir aşamaya doğru ilerlediğini dile getirdi.
Yayıncılar olarak, içeriğin güncel ve herkes tarafından erişilebilir kalmasını sağlamak için bu sürecin getirdiği değişimlere göre hareket etmeleri ve yenilikçi adımlar atmaları gerektiğini vurgulayan Sobacı, bu farkındalıkla genel kurulun temasını "Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" olarak belirlediklerini, toplantılarda medya profesyonellerinin katılımıyla yapay zeka teknolojisinin yayıncılık alanında sunduğu potansiyeli çeşitli açılardan ele alacaklarını anlattı.
Dijitalleşme sürecinin yayıncılara yalnızca büyük fırsatlar sunmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Sobacı, "Sosyal medya diplomasi krizlerine, dezenformasyona, yalan haberlere ve algı operasyonlarına da zemin hazırlamakta ve bu durum medya kuruluşları için ciddi bir meydan okumayı beraberinde getirmektedir. Dijital dönüşüm sürecinde başarılı olabilmek için sürecin getirdiği bu riskleri de göz önünde bulundurmak ve stratejiler geliştirmek bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir." diye konuştu.
"Mazlumların feryatlarını duyurmak için bugün elimizi taşın altına koymalıyız"
Sobacı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Filistin halkına yönelik topyekun bir soykırım gerçekleştirirken, bebek, çocuk, kadın, hasta tanımadan öldürürken, hastaneleri, kutsal mekanları, okulları, mülteci kamplarını yerle bir ederek insanlık suçu işlerken, uluslararası toplumun, bu zulüm ve barbarlık karşısında somut adımlar atmakta aciz kaldığını hep birlikte gözlemlediklerini vurguladı.
Tüm dünyadan vicdanlı insanların, uluslararası barış ve güvenliğin beş ülkenin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini bir kez daha idrak ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya, beşten büyüktür" şiarının muhtevasını çok daha iyi anladığı bir dönemden geçtiklerini belirten Sobacı, şöyle devam etti:
"Öyle bir kriz durumuyla karşı karşıyayız ki bu bildiğimiz tüm krizlerden daha yıkıcı ve yok edici. Çünkü bu kriz, bir vicdan krizi. Bu krizinin anlatısında, özellikle bir takım medya kuruluşlarının sergilediği önyargılı ve tek taraflı tutum, insanlığımızı ve vicdanımızı derinden sarsıyor. Gazze'de sadece masum siviller değil, zorlu şartlar altında dünyayı yaşananlardan haberdar etmeye çalışan basın mensupları da katlediliyor. Şu ana kadar İsrail saldırılarında 177 gazeteci hayatını kaybetti. Biz yayıncılar, bugün Gazze'de meslektaşlarımızın öldürülmesi karşısında sesimizi yükseltmezsek, bir duruş ortaya koymazsak, gelecekte yaşanabilecek başka olaylarda hangi hakla söz söyleyeceğiz? Bunu düşünmeli ve yarın başımızı öne eğmemek için bugün dik duruş göstermeliyiz. Mazlumların feryatlarını duyurmak için bugün elimizi taşın altına koymalıyız."
"Hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz"
Sobacı, TRT olarak dünyaya nizam vermeye çalışan devletlerin sözüm ona özgür, hakikatte ise güdümlü medyası gibi soykırım karşısında kulaklarının üstüne yatmadıklarını, soykırımın ilk günlerinden itibaren Gazze'den dünyaya açtıkları "iletişim koridoru"nu, tüm riskleri göze alarak açık tutmaya devam ettiklerini söyledi.
Haberciliklerini, güçlü-zayıf, Batılı-Doğulu ayrımı yapmaksızın, adalet ve hakkaniyet ilkelerinden hareketle icra ettiklerini vurgulayan Sobacı, "Küresel meselelerde tavrımızı tarafların kim olduğuna göre belirlemiyor ve bu ilkelerden asla taviz vermiyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da Filistin halkının 77 yıldır maruz kaldığı işgal, ayrımcılık ve son olarak toplu yok etme ve etnik temizlik boyutuna evirilen bu haksız durum karşısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettiği gibi hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
58 ülkeden katılımcı yer alıyor
ABU'nun tanıtım videosunun gösterildiği genel kurulun açılışında ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem de bir konuşma yaptı.
"Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" başlığıyla düzenlenen genel kurul ve bağlantılı toplantılara, 58 ülkeden 400'ün üzerinde yabancı delege katılıyor.
Genel Kurul kapsamında düzenlenen toplantılarda, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yayıncılık dünyasına olan etkileri ve yayıncılık sektörünün karşılaştığı yeni zorluklar ele alınırken, özellikle yapay zekanın yayıncılık ve toplumsal etkileşim üzerindeki dönüştürücü gücü üzerinde duruluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.