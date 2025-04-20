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Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Hristiyan aleminin en önemli dini bayramları arasında yer alan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirilişine inanılan günü simgeleyen Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

İbrahim Halil Aktürk  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

İstanbul

Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleşen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Dualar ve ilahilerin okunduğu ayin sırasında Patrik Bartholomeos, elindeki tütsüyle cemaatin bulunduğu bölümlere yönelerek dini ritüeli yerine getirdi.

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Ayine katılmak için kiliseye gelenler, girişte uzun kuyruk oluşturdu. Yanlarında geleneksel paskalya çöreği ve boyalı yumurta getiren ziyaretçiler, kilise girişinde mum yakıp dua etti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi'nin de katıldığı ayine Türkiye'de yaşayan Ortodoksların yanı sıra İstanbul'da bulunan Yunanistan, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları da ilgi gösterdi.

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