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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan aktif iş gücü programına ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan, "İmalat sektöründe, kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1,5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan aktif iş gücü programına ilişkin paylaşım

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında açıklamada bulundu.

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İmalat sanayisindeki büyümeyi aktif işgücü piyasası programlarıyla desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan kararla imalat sektöründe 31 Aralık 2026 tarihine kadar işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1,5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz. Ayrıca gerekli şartlarda da iyileştirmeye giderek çalışma hayatının güçlendirilmesini destekliyoruz."

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