Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı
Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 yolcu yaralandı.
İstanbul
Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne arkadan çarparak refüje girdi. Kazada arkadan çarpan otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.