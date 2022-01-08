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Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı

Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 yolcu yaralandı.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.01.2022
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne arkadan çarparak refüje girdi. Kazada arkadan çarpan otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.


Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu sürüyor.

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