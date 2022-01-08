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Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16’sı tutuklandı

Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Ekrem Payan, Mehmet Demirhan   | 08.01.2022
Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16’sı tutuklandı Fotoğraf: Muhammed Şamil Aliağaoğlu/AA

Şırnak

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Habur Sınır Kapısı'ndaki gümrük memurlarının rüşvet karşılığı kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladıkları iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 30 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Silopi Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Rüşvet karşılığı gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu gibi malzemeler ile düzensiz göçmenlerin sınır kapısından geçişlerinde kaçakçılara kolaylık sağladıkları iddiasıyla aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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