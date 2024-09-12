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Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü

Fatih'te, 3 katlı metruk binanın çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.

Mehmet Kara  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

İstanbul

Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

 

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yoldan geçen 1 kişinin hafif yaralandığı, ilk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan birinin bulunmadığı kaydedildi.

Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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