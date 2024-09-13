Dolar
33.97
Euro
37.62
Altın
2,565.30
ETH/USDT
2,344.20
BTC/USDT
57,867.00
BIST 100
9,521.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı.

Ruslan Rehimov  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

Bakü

Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Türk vatandaşı Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi.

Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı.

Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Akıncı'yı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-25" operasyonlarında 2 bin 459 şüpheliye işlem yapıldı
Filistin Adli Tıp Kurumunun raporuna göre Eygi'yi öldüren kurşun "neredeyse düz bir çizgide sol tarafından" isabet etti

Benzer haberler

Filistin Adli Tıp Kurumunun raporuna göre Eygi'yi öldüren kurşun "neredeyse düz bir çizgide sol tarafından" isabet etti

Filistin Adli Tıp Kurumunun raporuna göre Eygi'yi öldüren kurşun "neredeyse düz bir çizgide sol tarafından" isabet etti

İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

Washington Post'un bulguları, Eygi'nin katledilmesine ilişkin yeni detayları ortaya koydu

Bakü sokakları 8. kez piste dönüştürüldü

Bakü sokakları 8. kez piste dönüştürüldü
Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının yarın Türkiye'ye getirilmesi öngörülüyor

Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının yarın Türkiye'ye getirilmesi öngörülüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesine ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesine ilişkin soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet