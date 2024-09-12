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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mehmet Bayrak  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay

Delibekirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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