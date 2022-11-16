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Evde Bakım Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin   | 16.11.2022
Evde Bakım Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla toplam 1 milyar 876 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada engelli vatandaşlara yönelik bakım hizmetlerini aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusuna geliştirip çeşitlendirdiklerini belirterek, engelli bireylerin bakımının aile yanında sağlanması ve yaşadıkları çevrede desteklenmesi amacıyla 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini kaydetti.

Uygulama kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödendiğini anımsatan Yanık, şöyle devam etti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 562 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim."

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