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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlananların rapor süresi uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayıs sonuna kadar geçerli kabul edilecek." dedi.

Özcan Yıldırım   | 18.03.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlananların rapor süresi uzatıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporlarının mayıs sonuna kadar geçerli kabul edileceğini söyledi.

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