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Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Deniz Açık   | 24.12.2021
Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir

Hava sıcaklığın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk'un donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıyıp, kendilerine görüş alanı açtığı görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

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