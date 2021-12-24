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Gündem

Bazı illerde eğitime kar engeli

Yurdun bazı il ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

24.12.2021
Bazı illerde eğitime kar engeli

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 24 Aralık Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı ilçesinin tamamında okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı ifade edildi.

Kastamonu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 24 Aralık Cuma ara verildiği bildirildi.

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