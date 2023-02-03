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Eskişehir'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

Eskişehir kent merkezinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı başladı.

Yavuz Emrah Sever, Emrah Yaşar   | 03.02.2023
Eskişehir'de kar ve soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskisehir

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü şehir merkezi ile kırsal mahallelerde gece saatlerinden itibaren kar etkili oluyor.

Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda bazı kişiler, kar manzarasını fotoğrafladı.

Kentin işlek noktalarından İsmet İnönü ile İki Eylül caddelerinde esnaf, dükkanlarının önündeki kar birikintilerini temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımlarda ve güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, yağışın araç trafiğini aksatmaması için önlem aldı. Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yağış nedeniyle bazı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kentte karın 3 gün aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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