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Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Abdullah Sarica  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti

Ankara

Alınan bilgiye göre, Sümer, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede vefat etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Salih Sümer için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.

Sümer'in cenazesi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Sümer Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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