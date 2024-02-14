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Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Abdullah Sarica  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Ankara

Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.


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