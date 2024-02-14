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Meteorolojiden İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanak uyarısı

İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

Zeynep Rakipoğlu  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Meteorolojiden İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanak uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



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