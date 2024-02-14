Konya'da sağanak etkili oldu
Konya'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Konya
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kentte, sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
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