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Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Serhat Çetinkaya  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Konya'da sağanak etkili oldu

Konya

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kentte, sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.


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