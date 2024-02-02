Dolar
30.45
Euro
33.18
Altın
2,054.83
ETH/USDT
2,312.00
BTC/USDT
43,097.00
BIST 100
8,706.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Depremde anne, babası ve kardeşini kaybeden genç, anneannesiyle hayata tutunuyor

Vatani görevi sırasında meydana gelen 6 Şubat'taki depremde ailesi ve akrabalarının yaşadığı 10 katlı binanın yıkılması sonucu anne, babası, kız kardeşi ve akrabalarının çoğunu kaybeden Can Yağlıcı, anneannesiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Gülsem Adam  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Depremde anne, babası ve kardeşini kaybeden genç, anneannesiyle hayata tutunuyor Fotoğraf: Gülsem Adam/AA

Osmaniye

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatani görev için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Yağlıcı, Osmaniye'de yaşayan ailesine bir türlü ulaşamadı.

Komutanlarının da desteğiyle AFAD yardım uçağıyla hemen Osmaniye'ye gelen Yağlıcı, ekiplerin yardımıyla tamamı çöken 10 katlı Bilge Apartmanı'nda anne, baba ve kız kardeşinin birbirine sarılı cansız bedenleri ile aynı apartmanda yaşayan 10 akrabasının cenazelerine ulaştı.

Anneannesiyle hayata tutunmaya çalışan Yağlıcı, apartmanın inşasında sorumlu olanların cezalandırılmasını istiyor.

"Babamdan geriye tek hatıra yüzüğü kaldı"

Can Yağlıcı, AA muhabirine, çok zor günler geçirdiğini anlattı.

Acısının çok büyük olduğunu aktaran Yağlıcı, şöyle devam etti:

"7 Şubat'ta Osmaniye'de olabildim. Evimizin olduğu yere geldim ama bina yerinde yoktu, enkaz çalışmaları devam ediyordu. AFAD görevlilerine binanın krokisini verdim, termal kameralarla baktılar ve oturma odasında üç kişinin birbirlerine sarılmış bir şekilde cenazelerine ulaşıldı. Ben ailemi bu şekilde enkazdan çıkardım. Annem, babam ve kız kardeşim olmak üzere 13 cenazem var o binada. Çok zor bir süreçti, zorlu bir imtihan. Enkazda babamın yüzüğünü buldum, babamdan geriye tek hatıra yüzüğü kaldı. Annemin güler yüzü, kız kardeşimin masumiyeti bana kalan tek yadigar. Şu an belki dik durabiliyorum belki konuşabiliyorum ama içimde kopan fırtınaları kimse bilemez."

Yağlıcı, bu zorlu süreçte Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın çok desteğini gördüğünü söyledi.

Anneanne Müzeyyen Çoğal ise depremde kaybettiği kızı, torunu ve damadının acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Kızının kendisine çok düşkün olduğunu anlatan Çoğal, "Kızım her şeyimdi, elim ayağımdı. 'Bana bir şey olursa yavrum dayanamaz' derdim. Nereden bileyim benden önce gideceğini, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Geriye bir torunum kaldı, her gün ona bir şey olmaması için dua ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yazar Alev Alatlı vefat etti
Bakan Özhaseki: 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz
Ankara'da otobüs şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi ve empati eğitimi
Bakan Kacır: Su kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları hayata geçiriyoruz
Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış

Benzer haberler

Depremzede gençlerin güvercinleri umuda kanat çırpıyor

Depremzede gençlerin güvercinleri umuda kanat çırpıyor

Depremde kızıyla 101 akrabası ölen kadın tek eliyle gelinlik kızların çeyizini dikiyor

Enkazda kalan 112 görevlisi yarasına rağmen depremzedelerin yardımına koştu

Depremde anne, babası ve kardeşini kaybeden genç, anneannesiyle hayata tutunuyor

Depremde anne, babası ve kardeşini kaybeden genç, anneannesiyle hayata tutunuyor

Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış

Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış
Depremde eşini, oğlunu ve bacağını kaybeden Yunus usta konteyner kentte arızaları gideriyor

Depremde eşini, oğlunu ve bacağını kaybeden Yunus usta konteyner kentte arızaları gideriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet