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Esenyurt'taki zincirleme kazada 4 araç hasar gördü

Esenyurt'taki zincirleme trafik kazasında 4 otomobil hasar görürken, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Hamdi Dindirek  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Esenyurt'taki zincirleme kazada 4 araç hasar gördü

İstanbul

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle zincirleme trafik kazası oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldiği tespit edildi.

Bölgede kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kazaya karışan araçları kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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