Esenyurt'taki zincirleme kazada 4 araç hasar gördü
Esenyurt'taki zincirleme trafik kazasında 4 otomobil hasar görürken, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul
D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle zincirleme trafik kazası oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldiği tespit edildi.
Bölgede kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.
Kazaya karışan araçları kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.