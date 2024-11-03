Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
67,617.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için tören düzenlendi.

Şükrü Gündüz  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki törene, şehidin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve şehit polisin çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, törendeki konuşmasında, 2012'de polis teşkilatına katılan şehidin farklı birimlerde üstün başarıyla görevini yerine getirdiğini söyledi.

Aktaş, "Şehitlik mertebesinde yetişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin bize yüklediği sorumluluklar var. Polis teşkilatı olarak İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehit polis memuru kardeşimiz olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı
"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara ilişkin soruşturma sürüyor
İstanbul'da 4 ilçede eylem yapan temizlik işçileri nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor
İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Benzer haberler

İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi

İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi

Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu

Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracının 8 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Sancaktepe'de köpeğin çocuğa saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sancaktepe'de köpeğin çocuğa saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet