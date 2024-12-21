Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,373.70
BTC/USDT
97,200.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan ile yaralanan Yunus Yazgan'ın ikiz oldukları öğrenildi.

İsmail Hakkı Demir  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı

Erzurum

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ, ikiz olan sporcu Yazgan kardeşleri ayırdı.

Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindeki kurum müdürleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen ve olaydan yaralı kurtulan Yunus Yazgan'ı ziyaret edip, teselli etti.

Vefat eden Emre Yazgan'ın sportif başarıları

Olayda vefat eden Emre Yazgan'ın, sportif dereceler almaya küçük yaşlarda başladığı öğrenildi.

Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu
Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımı artışını açıkladı

Benzer haberler

Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı

Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü

Erzurum'da yıkılmak üzere olan 354 yıllık cami, restorasyon sonrası cemaatiyle buluştu

"2025 spor ve turizm başkenti" seçilen Erzurum'da turizmciler sezona mutlu başladı

"2025 spor ve turizm başkenti" seçilen Erzurum'da turizmciler sezona mutlu başladı
Yanlış buz uygulaması genci az kalsın parmağından edecekti

Yanlış buz uygulaması genci az kalsın parmağından edecekti
Çarptığı öğrenciyi ağır yaralayan servis şoförünün "düştü" beyanı kayıtlarla çürütüldü

Çarptığı öğrenciyi ağır yaralayan servis şoförünün "düştü" beyanı kayıtlarla çürütüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet